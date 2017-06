Foo Fighters anuncia álbum com produtor de Adele e lança festival

O Foo Fighters anunciou nesta terça-feira seu novo álbum, turnê e o lançamento de um festival com curadoria do vocalista da banda, Dave Grohl. O disco Concrete and Gold será lançado em 15 de setembro, com produção de Greg Kurstin, famoso por sua carreira no mundo da música pop – é coautor do hit Hello, de Adele, e já trabalhou com cantoras como Sia, Kelly Clarkson e Pink.

A banda, que aparentou estar fora da ativa no início do ano, contou ter estado seis meses reclusa trabalhando com Kurstin. O grupo fez questão de ressaltar que não iria mudar seu estilo: Grohl afirmou em um comunicado que queria fazer um grande disco de rock, mas com o “senso de melodia e arranjo de Kurstin”. “Nosso barulho e o grande cérebro de Greg e seus arranjos e composições sofisticadas. Acho que pedimos a Greg para ser nosso produtor porque ele nunca tinha feito um disco de rock pesado e a gente nunca tinha trabalhado com um produtor de música pop”, disse.

Além da turnê regular para divulgar o disco, o Foo Fighters também vai ser a atração principal do festival Cal Jam 17, com curadoria de Grohl, marcado para o dia 7 de outubro na Califórnia. A programação inclui Queens of the Stone Age, Cage The Elephant, Liam Gallagher, The Kills, Royal Blood, Japandroids, Wolf Alice, Bob Mould, entre outras atrações.

(Com AFP)