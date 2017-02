Flavia Freire, ex-moça do tempo do JN, deixa a Globo

Apresentadora de telejornais de São Paulo e ex-moça do tempo do Jornal Nacional, a jornalista Flavia Freire pediu para a Globo não renovar seu contrato, que vence nos próximos dias, para se dedicar a um projeto pessoal, informou a assessoria de imprensa do canal. Ela deixa a emissora para se mudar para Portugal com o marido e o filho de 1 ano.

Há 19 anos na Globo, Flavia foi casada com Cesar Tralli e era uma das favoritas para substituí-lo no SPTV. Além dos cinco anos como moça do tempo do JN, função que deixou em 2013, ela apresentou atrações como o Bom Dia São Paulo, Hora 1, Bem Estar e o Jornal Hoje. Recentemente atuava como repórter local.