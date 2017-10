Final de ‘A Força do Querer’ bate os 50 pontos de audiência

O último capítulo de A Força do Querer marcou 50 pontos de audiência na última sexta-feira, 20, em São Paulo. Segundo o Ibope, o índice foi o mais alto desde Avenida Brasil, que em 2012 bateu os 52 pontos. Já no Rio de Janeiro, a novela de Glória Perez alcançou a mesma marca no penúltimo capítulo, exibido na quinta-feira, e ficou um ponto atrás da capital paulista na grande final, com 49 pontos. Na média geral, a trama fechou com 36 e 38 pontos, respectivamente.

O especial do Globo Repórter sobre a novela das nove, que foi ao ar na sequência, também atingiu a maior audiência desde 2009, com 35 pontos tanto em São Paulo, quanto no Rio. O programa trouxe informações sobre temas abordados em A Força do Querer, como transexualidade e a verdadeira história de Bibi Perigosa (Fabiana Escobar), além de uma cobertura ao vivo da festa de despedida da novela, com a presença da autora e do elenco.

A expectativa pela conclusão da trama rendeu bons resultados também para o restante da programação da Rede Globo na sexta-feira. O dia fechou com 18 pontos de Ibope em ambas as capitais, a melhor marca registrada em 2017.