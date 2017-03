Fim do namoro de Baby e Casagrande: foi bom enquanto durou

Não durou nem até a Quarta-Feira de Cinzas o festejado namoro entre o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande e a cantora Baby do Brasil. Em um comunicado divulgado ontem à noite, Baby confirmou o fim do relacionamento com Casagrande por, digamos, incompatibilidade de agendas. Os dois teriam se separado há cerca de 15 dias.

O affair veio à tona no período do Natal e foi celebrado até mesmo em uma daquelas consagradoras entrevistas ao Fantástico, na Rede Globo. Os dois, entretanto, não passaram o Carnaval juntos – enquanto Baby cantava em trio elétrico em Salvador, Casagrande dividiu-se entre um retiro espiritual na Grande São Paulo e uma viagem a Florianópolis. Na sexta-feira, o colunista carioca Leo Dias, do jornal O Dia, divulgou uma foto em que o ex-jogador era flagrado aos beijos com uma moça durante a viagem a Floripa. Ele e Baby então anunciaram o fim do namoro, afirmando que fazia quinze dias que já não estavam juntos.

Baby elogiou Casagrande e, bem a seu estilo, atribuiu um sentido telúrico-esotérico à breve relação. “Nossa relação e amizade trouxeram muitas revelações do ‘Matrix de Deus’ que foram imprescindíveis para elucidar as dúvidas espirituais que ele tinha e pude apresentar para ele ‘a Verdade’ que liberta. Tenho plena consciência que a minha missão com ele foi cumprida”. Então, tá.

Eis a íntegra do comunicado de Baby:

“Seguramos a notícia de comum acordo por vários dias antes do Carnaval para evitar muita exposição para nós dois, pois entendemos que deveríamos ser amigos e parar de investir em um relacionamento amoroso, pela razão de constatarmos que nossos horários e agendas são incompatíveis e não iríamos conseguir ter uma vida de casal normal e ativa como seria o ideal para um relacionamento sadio e feliz.

Esses longos períodos em que o casal ficaria e estava ficando sem se ver, em função de suas carreiras, traria fatalmente, desarmonia, tristeza, e o desânimo. E, dessa maneira, o relacionamento se deterioraria facilmente.

Minha vida hoje é de shows, turnês, gravações de DVD, pregações, e muitas viagens, momento de novas canções e ainda estou preparando o lançamento da nova tournê e de todos os projetos que vêm por aí!

Em contrapartida a agenda dele como comentarista esportivo, palestrante e o seu belíssimo trabalho missionário para a libertação dos dependentes químicos das drogas, as inúmeras viagens, também ocupam todo o seu tempo.

O Casagrande é um homem maravilhoso e sempre irei admirá-lo por toda a sua força, e determinação!

Nosso relacionamento foi intenso, apaixonante e comovente, deixou muitas pessoas felizes e mexeu com as bases do comportamento sexual de muitos homens e mulheres, tanto jovens como adultos, abrindo uma nova perspectiva para os casais que valorizam investir primeiro em conhecer melhor o outro antes da relação sexual, e ter a chance de não se enganarem, mesmo vivendo uma grande paixão e com toda certeza isto não é comum nem fácil.

Nossa relação e amizade trouxeram muitas revelações do ‘Matrix de Deus’ que foram imprescindíveis para elucidar as dúvidas espirituais que ele tinha e pude apresentar para ele ‘a Verdade’ que liberta. Tenho plena consciência que a minha missão com ele foi cumprida!

Decidimos de comum acordo bem antes do Carnaval, que esse era o melhor caminho para seguirmos. Sem ansiedade, sem medo ou insegurança, respeitando as limitações que se apresentaram para que cada um possa seguir o seu caminho em paz, e viver em harmonia e ser feliz todo dia.

Ele agora está seguindo o caminho dele, da maneira que acredita ser o melhor e eu torço para que encontre a pessoa certa e seja muito feliz. Ele merece.”