Filósofo Tzvetan Todorov morre em Paris, aos 77 anos

O filósofo búlgaro Tzvetan Todorov, um dos intelectuais mais reconhecidos do mundo, morreu nesta terça-feira em um hospital de Paris, na França. Também linguista, sociólogo, historiador, crítico e teórico literário, Todorov nasceu em Sófia, em 1939, mudou-se para Paris em 1963 e se tornou um destacado analista cultural.

No Brasil, ele tem muitas obras publicadas, entre elas A Gramática do Decameron (Perspectiva), A Conquista da América: a Questão do Outro (WMF Martins Fontes) e Os Inimigos Íntimos da Democracia (Companhia das Letras).

Em 2008, recebeu na Espanha o Prêmio Príncipe de Astúrias de Ciências Sociais como um referencial indiscutível do pensamento europeu contemporâneo.

(Com agência EFE)