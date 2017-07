Filósofa francesa morre tentando salvar crianças em uma praia

A filósofa francesa Anne Dufourmantelle, autora, entre outras obras, de Elogio do Risco, morreu afogada, enquanto tentava salvar crianças em uma praia do sul da França. “Grande filósofa e psicanalista, ela nos ajudou a entender o mundo de hoje”, escreveu a ministra da Cultura francesa, Françoise Nyssen, no Twitter.

“Era maravilhosa. Sua morte é um escândalo”, tuitou, por sua vez, o filósofo Raphaël Enthoven. Dufourmantelle, que morreu aos 53 anos, em uma entrevista ao jornal Libération, com o qual colaborava como colunista, falou sobre o sacrifício.

“Quando temos que fazer frente a um perigo, há uma incitação muito forte de passar à ação, de se sacrificar”, declarou a filósofa, que morreu para salvar crianças que brincavam nas águas da praia de Pampelonne (sul).

(Com agência France-Presse)