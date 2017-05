Filme sobre Edir Macedo ganha primeiras imagens

Saíram as primeiras imagens do filme Nada a Perder, que vai narrar a história de Edir Macedo. As gravações começaram em São Paulo, na segunda-feira, dia 15. O longa traz Petrônio Gontijo na pele do bispo e dono da Record, que terá sua trajetória narrada desde a infância até os dias de hoje. Também estão no elenco os atores Dalton Vigh, Day Mesquita, André Gonçalves, Eduardo Galvão, Marcelo Airoldi, Nina de Pádua e Beth Goulart.

O roteiro é inspirado na trilogia de mesmo nome, lançada pela Planeta. Com uma agenda extensa, o filme vai ser rodado na capital paulista por 16 semanas. Em seguida, o grupo fará imagens em Jerusalém e também em Joanesburgo. A previsão de lançamento é para o primeiro semestre de 2016.