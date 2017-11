Filme sobre criador da ‘Playboy’ é adiado após acusação de abuso

A produção do filme sobre o criador da revista Playboy, Hugh Hefner, foi adiada por conta das acusações de abuso e assédio feitas contra o diretor Brett Ratner. O anúncio foi feito pela Playboy Enterprises.

“Estamos perturbados com as acusações contra Brett Ratner. Achamos esse tipo de comportamento inaceitável. Estamos adiando o desenvolvimento de todos os nossos projetos com a RatPac Entertainment até que possamos rever a situação”, afirmou a empresa ao site Deadline.

As atrizes Natasha Henstridge e Olivia Munn acusaram o diretor Brett Ratner de má conduta sexual ou assédio, segundo informações do jornal Los Angeles Times. Ratner, de 48 anos, diretor de A Hora do Rush (1998) e X-Men: o Confronto Final (2006), negou as acusações em uma nota enviada à publicação por seu advogado.

Para piorar o caso, Jared Leto, que era dado como certo para interpretar Hugh Hefner no longa, afirmou ao site que as notícias de que ele estaria no filme não são verdadeiras. “Jared Leto não está e não esteve ligado ao filme sobre Hugh Hefner dirigido por Brett Ratner. Notícias antigas são incorretas e não são confirmadas por seus representantes.”