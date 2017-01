Filme sobre adolescente canibal tem trailer de revirar o estômago

Foram divulgados nesta quinta-feira duas versões do primeiro trailer do filme Raw, da diretora francesa estreante Julia Ducournau. A primeira, mais light, já é um pouco incômoda. Já a segunda, indicada somente para maiores de 18 anos pelo próprio estúdio, é de revirar o estômago.

O longa retrata como Justine (Garance Marillier), uma adolescente de 16 anos, vai de vegetariana a canibal depois de algumas experiências perturbadoras na faculdade de veterinária. Durante um bizarro ritual de iniciação na faculdade, ela é obrigada a comer um rim de coelho. A partir daí, o mundo de Justine vira de cabeça para baixo.

O longa foi exibido no Festival de Cinema de Cannes, onde ganhou o prêmio concedido pela Federação Internacional de Críticos de Cinema. Ao ganhar exibição no Festival de Cinema de Toronto, o longa impressionou de tal maneira a plateia que alguns espectadores desmaiaram e paramédicos precisaram ser chamados pela organização do evento.

Confira abaixo a versão leve do trailer:

E a versão, digamos, mais crua: