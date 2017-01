Filme mostra altos e baixos de Britney Spears. Confira trailer

O canal Lifetime divulgou nesta segunda-feira o primeiro trailer da cinebiografia não-autorizada de Britney Spears. O filme Britney Ever After vai ao ar nos Estados Unidos em 18 de fevereiro. Segundo a assessoria de imprensa do canal Lifetime no Brasil, a produção também será exibida por aqui, mas ainda não há previsão de estreia.

O teaser começa misturando cenas de shows de Britney com frases que foram ditas sobre a cantora durante sua carreira, como “Britney Spears é a estrela pop do milênio” e “100 milhões de discos vendidos no mundo todo”. Em seguida, o clipe mostra uma cena que rodou o mundo em revistas de celebridades: Britney raspando seu cabelo e ficando completamente careca. Uma narração em off diz: “Não vou dizer que eu era divertida, porque eu não era”.

O vídeo termina com cenas de shows, do casamento da cantora com Kevin Federline e acenando para fãs. “Tudo é meio que um borrão, sabe? Até que você chega ao fundo do poço. Eu quero ser forte para os meus fãs. Eles são o que me fazem seguir em frente”, diz Britney, interpretada no filme pela atriz Natasha Bassett (de Ave, César!).

O elenco também conta com Peter Benson, Clayton Chitty, Nicole Oliver, Nathan Keyes e Markian Tarasiuk.