Filme ‘La Vingança’ brinca com rixa entre Brasil e Argentina

O filme La Vingança, do diretor estreante Fernando Fraiha, deve ser um prato cheio para o público que adora brincar com a rivalidade entre Brasil e Argentina. Em uma cena que pode ser conferida em primeira mão no site de VEJA, os protagonistas do longa, Caco (Felipe Rocha) e Vadão (Daniel Furlan), encontram argentinos na estrada e as trocas de farpas começam.

A dupla pede uma carona aos argentinos que, sacaneando os brasileiros, perguntam quem é o maior jogador de futebol de todos os tempos. “Será que é o sujeito que ganhou mais Copa do Mundo que o seu país inteiro, fez mais gols que qualquer outro ser humano da história, sem precisar da mão, e ainda pegava a Xuxa na época boa? Rei Pelé!”, diz Vadão.

O filme mostra a aventura de Caco e Vadão pelo país vizinho depois que o primeiro é traído pela namorada (Leandra Leal) com um argentino. Os dois partem buscando vingança e se envolvem em várias confusões no caminho. O elenco também conta com Adrian Navarro, Gastón Ricaud, Ana Pauls e Aylin Prandi. O longa estreia no Brasil em 16 de março.