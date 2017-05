Filme ‘Extraordinário’ faz chorar já no trailer

O livro Extraordinário, da escritora americana R. J. Palacio, ficou 32 semanas na lista dos mais vendidos no jornal The New York Times. Assim, já dá para imaginar o tamanho do público — e da sua expectativa — à espera da adaptação do best-seller para o cinema. Trailer do longa divulgado nesta quarta-feira dá um pouco do gosto do que vem por aí: só o vídeo já dá vontade de chorar.

A história gira em torno de Auggie Pullman (Jacob Tremblay, conhecido pela sua atuação em O Quarto de Jack), um menino de dez anos que, por causa de uma deformidade facial, começa a frequentar a escola na quinta série e passa a sofrer preconceito pela sua aparência. Além de Jacob, o filme contará com Julia Roberts e Owen Wilson como os pais do protagonista. A atriz Sônia Braga também fará uma participação como a avó de Auggie.

O trailer já apresenta imagens emocionantes, como é esperado da trama, mas também usa de algumas piadas, que a deixam a história mais leve. A direção está por conta de Stephen Chbosky, reponsável pelo filme As Vantagens de Ser Invisível. A data de estreia no Brasil está prevista para 23 de novembro.