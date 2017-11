Filme de Spielberg é melhor do ano pela National Board of Review

O novo filme do diretor Steven Spielberg, The Post – A Guerra Secreta, foi eleito o melhor de 2017 pela National Board of Review, associação fundada em 1909 como uma agência reguladora e censora, que reúne profissionais, entusiastas e acadêmicos de cinema.

A organização de 108 anos é conhecida por prever nomes que devem aparecer entre os indicados para as maiores premiações do cinema. O novo longa de Spielberg traz Meryl Streep e Tom Hanks no elenco e conta a história baseada em fatos reais que ficou conhecida como Pentagon Papers. Na trama, editores do jornal The Washington Post recebem documentos detalhados sobre a atuação controversa dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã.

“Não estamos nem perto”

O filme, que tem previsão de estreia para o dia 25 de janeiro do próximo ano no Brasil, ainda aborda a situação da mulher dentro da empresa. Streep representa Katherine Graham, a primeira mulher a se tornar CEO de uma das maiores companhias dos Estados Unidos.

“Tento dizer às jovens mulheres como era diferente até recentemente e ainda é hoje nos círculos de liderança. Enchemos a parte de baixo da pirâmide, mas onde tudo é decidido, não temos paridade. Não estamos nem perto”, afirmou a atriz para a revista americana Variety durante a première do longa.