Filme com Chitãozinho e Xororó poderá captar R$ 8 mi pelo MinC

O filme Rodeio Rock, que contará com a participação de Chitãozinho e Xororó, recebeu aval do Ministério da Cultura para captar 7,88 milhões de reais nesta sexta-feira. A produção será uma comédia romântica baseada na música Evidências da dupla sertaneja e tem previsão para estrear no primeiro trimestre de 2018.

A decisão, divulgada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, foi tomada pela Ancine através da Lei do Audiovisual. Agora, a produção do filme terá até dezembro deste ano para encontrar patrocinadores que queiram contribuir com o longa por meio de incentivos fiscais.

A trama contará a história de um roqueiro que também é sósia de um grande cantor sertanejo, e se aventura a substituí-lo em uma turnê de shows pelo Brasil. O filme será produzido por Ricardo Fadel Rihan, da Lighthouse, que já trabalhou em Real, o Plano por trás da História e As Mães de Chico Xavier.

Rodeio Rock ainda contará com a parceria da Night Shift e a LIVE Talentos, escritório agenciador de Chitãozinho e Xororó, que confirmou a participação da dupla no filme. Felipe Folgosi, além de roteirista, será também o personagem principal do longa-metragem. Ainda não há diretor e nenhum outro nome do elenco confirmado.