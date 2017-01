Filho de William Bonner faz primeira aparição após acidente

Vinícius Bonemer, filho de William Bonner e Fátima Bernardes, foi visto pela primeira vez em público, neste domingo, desde o acidente que sofreu na primeira semana do ano. O garoto de 19 anos foi flagrado por fotógrafos passeando por um shopping no Rio de Janeiro na companhia do pai e da irmã, Beatriz Bonemer.

O filho dos jornalistas não sofreu lesões graves e se recuperou rápido do acidente, que ocorreu na estrada entre Búzios e Cabo Frio e envolveu três veículos: um Golf conduzido por Vinícius, um caminhão e um Evoque. Em depoimento dado à polícia, o garoto afirmou que estava retornando de Búzios em direção ao Rio quando colidiu com um caminhão em baixa velocidade ao tentar ultrapassá-lo. A manobra fez com que o Golf rodasse na pista e atingisse o Evoque. Giuliano Castro, amigo do rapaz, dormia no banco de trás. Os jovens foram encaminhados para a UPA local e depois transferidos para hospitais particulares. Os ocupantes dos outros veículos não sofreram ferimentos.

Segundo o comunicado da DP, Vinícius deu entrada no hospital local lúcido, sem sinais de embriaguez, e fez questão de fornecer amostra de sangue para realização de exame de alcoolemia, cujo resultado ainda não foi divulgado. Ele recebeu alta no mesmo dia. Vinícius Bonemer estava com a carta de habilitação vencida, mas ainda dentro do prazo de 30 dias previsto pela legislação de trânsito brasileira para a renovação sem incidência de multa.

Giuliano Castro sofreu lesões na coluna e traumatismo no tórax. Na semana passada ele deixou o Centro de Tratamento Intensivo do hospital em que está internado, na Barra da Tijuca. Fátima e Bonner chamaram a família e amigos para doar sangue ao amigo de Vinícius.