Filho de Richard Dreyfuss relata assédio sexual de Kevin Spacey

O filho do ator Richard Dreyfuss relatou, pela primeira vez, um caso de assédio contra Kevin Spacey. Harry Dreyfuss disse que o caso que aconteceu em 2008, quando tinha 18 anos e o pai atuava na peça Complicit, que era dirigida por Spacey.

Em uma carta aberta publicada no site Buzzfeed, o filho do ator contou que foi ao apartamento de Kevin Spacey junto com o pai que ensaiaria falas do roteiro, quando Spacey colocou uma mão em sua coxa. Apesar de estar no mesmo cômodo, Richard não notou o que o diretor estava fazendo com o filho. “Nunca me ocorreu que Kevin estaria interessado em mim. Ele era um homem adulto, meu herói e o chefe do meu pai. Nenhuma dessas categorias entravam no meu radar de interações sexuais”, afirmou Harry.

O jovem tentou mudar de lugar duas vezes, para escapar das mãos de Spacey, mas o ator o seguia e colocava a mão na coxa de Harry novamente. “Kevin arrastou sua mão da minha coxa para entre as minhas pernas. Levantei meu rosto e olhei para ele. Tentei adverti-lo, sem alertar o meu pai. Pensei que estava protegendo a carreira do meu pai e a mim mesmo, porque pensei que gostaria de trabalhar com Kevin algum dia”, afirmou.

Harry explicou que não se lembra de quanto tempo Spacey ficou com a mão sobre o seu corpo e só foi perceber da gravidade da situação, após comentar com amigos que o alertaram sobre casos de assédio sexual. Neste domingo, Richard Dreyfuss fez um tuíte afirmando que ama o filho e está “incrivelmente orgulhoso dele agora”.

I love my son @harrydreyfuss more than I could explain with all the words in the world. And I am so incredibly proud of him right now. https://t.co/iLOxTxPe4n — Richard Dreyfuss (@RichardDreyfuss) November 5, 2017

Kevin Spacey foi acusado na última semana de assédio pelo ator Anthony Rapp em 1986. Rapp tinha apenas 14 anos na época. O ator mexicano Roberto Cavazos e o produtor Tony Montana também somaram novas acusações. O ator foi cortado da série House of Cards e a Netflix afirmou, na última quinta-feira, que oito ex-funcionários, que não foram identificados, também fizeram acusações contra Spacey.