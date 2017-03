Filho de Michael Jackson percebeu fama do pai com desmaio de fãs

O filho mais velho de Michael Jackson, Prince Michael Jackson, de 20 anos, falou nesta segunda-feira no programa de televisão Good Morning America sobre como descobriu a fama do pai, quando criança. “Nós víamos vídeos de seus shows. Eu estava acostumado a ver muitas mulheres passando mal quando via seus artistas favoritos. Elas ficam emotivas”, disse. “Mas o que me chocou foi quando eu vi esses caras grandes, musculosos, desmaiando e tendo que ser retirados dos shows. Aí eu percebi: ‘Ok, tem algo diferente acontecendo aqui’.”

Prince afirmou que demorou um tempo até que ele e seus irmãos – Prince Michael Jackson II e Paris Jackson – percebessem a fama do pai. “Até hoje, eu não acho que tem, para nós, o mesmo peso que tem para outras pessoas, porque ele era nosso pai.” O cantor morreu em 2009, aos 50 anos.

Prince também contou que abriu sua própria produtora, cujo nome, King’s Son Productions (Filho do Rei Produções, em tradução direta), é uma referência ao título de “rei do pop” atribuído a seu pai. “Meu pai ganhou o título trabalhando muito e com anos de treinamento. O nome da empresa é motivacional porque meu nome é Prince (príncipe, em inglês), mas para todos os efeitos e propósitos eu sou o filho do rei e estou trabalhando para ganhar meu próprio epíteto.”