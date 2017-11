Filho de Lya Luft morre enquanto surfava em Florianópolis

Um dos filhos da escritora Lya Luft, André Luft, de 51 anos, morreu nesta quinta-feira em Florianópolis. Em seu perfil no Facebook, a autora de Perdas e Ganhos lamentou a morte. “Perdi hoje meu amado filho André Luft surfando em Floripa como tanto gostava. Sem palavras”, escreveu, afirmando que avisaria seus seguidores sobre as cerimônias fúnebres quando elas fossem marcadas.

Segundo o Diário Catarinense, André estava surfando na Praia do Moçambique quando sofreu uma parada cardiorrespiratória. Uma equipe médica do Arcanjo, helicóptero do Corpo de Bombeiros e do Samu, foi chamada ao local por volta do meio-dia e tentou reanimá-lo por cerca de 40 minutos, sem sucesso.

Ao jornal, o tenente-coronel Diogo Losso, comandante do Arcanjo, afirmou que a mulher de André informou que ele tinha problema cardíaco e que havia passado por um cateterismo recentemente. “A esposa dele estava junto e nos contou que o médico já tinha liberado a prática esportiva. Durante o surfe ele passou mal e outro surfista o tirou da água. Infelizmente não tivemos sucesso na manobra de reanimação”, disse.