Filho de Gugu publica foto com a mãe, Rose Miriam

João Augusto, filho mais velho do apresentador Gugu Liberato, pode ter perdido o timing, mas não, digamos, o charme. Em um post feito no Instagram no final desta segunda-feira, ele faz uma homenagem atrasada ao Dia das Mães, repisando a máxima de que a data delas é todo dia. O post é incomum: nele, João Augusto aparece ao lado da médica Rose Miriam Di Matteo, que evita figurar em público junto aos filhos ou a Gugu.

Rose Mirian, 52 anos, e Gugu Liberato, 58, têm três filhos: João Augusto, de 15 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 13. Em abril deste ano, em outra aparição rara, a médica surgiu ao lado de Gugu e dos filhos no Instagram do apresentador:

🎊🎈🎉❤️ obrigado à todos que mandaram mensagens pelo aniversário. 🙏😉😘 Uma publicação compartilhada por Gugu Liberato (@guguliberato) em Abr 11, 2017 às 5:41 PDT

No ano passado, os três gravaram juntos uma mensagem de Dia dos Pais que João Augusto postou no Instagram, entre os muitos pratos que prepara: