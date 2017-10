Filho de Cássia Eller chama a atenção pela semelhança com a mãe

Francisco Ribeiro Eller, que assumiu o nome artístico Chico Chico, voltou a movimentar comentários sobre a semelhança física que divide com a mãe, Cássia Eller. O jovem de 23 anos também tem um tom de voz que muito lembra o da roqueira, morta em 2001, vítima de um infarto.

Em 2015, ao lançar seu primeiro disco, Chico Chico teve que encarar as comparações. Em entrevista ao jornal O Globo ele chegou a fugir do comentário. “Não lido bem com isso”, disse. Na época o rapaz, avesso a entrevistas e redes sociais, dividia com a mãe Maria Eugênia Martins o mesmo apartamento que conviveu com Cássia — Eugênia ficou com a guarda do menino após a morte da cantora.

Confira abaixo imagens e vídeo do cantor e compositor.

