Filhas de Donald Trump: look par de vasos para a posse do pai

Enquanto Melania se inspirou nos looks da antiga primeira-dama Jacqueline Kennedy para a cerimônia de posse de Donald Trump, as filhas do magnata preferiram estilos mais despojados e, não há como negar, bastante parecidos. Tanto Ivanka, 35 anos, quanto Tiffany, 23, vestiram sobretudos brancos no evento, que, somados à semelhança física das irmãs, as tornou um cosplay de par de vasos decorativos da Casa Branca.

Por baixo da camada superior, os modelos das roupas das irmãs pareciam ser diferentes. A mais velha, Ivanka, dona de uma grife que leva seu nome, estava com um terninho, de calça social. Já a filha mais nova do presidente deixava visível apenas a peça em comum com a irmã, não mostrando se usava vestido ou blusa e saia por baixo.

Apesar dos rumores de que Ralph Lauren assinaria também a roupa dos outros membros da família Trump, além da primeira-dama, ele não foi associado ao modelo vestido pelas irmãs. A semelhança das roupas não passou batida pelos americanos, que chegaram a insinuar que escolha de cores seria uma referência a Ku Klux Klan, seita racista americana.