Filha de Kurt Cobain presta homenagem pelos 50 anos do pai

Frances Bean prestou uma homenagem ao pai Kurt Cobain, que completaria 50 anos de idade nesta segunda-feira. O líder do Nirvana se matou em abril de 1994. “Hoje seria seu aniversário de 50 anos. Te amamos e sentimos sua falta. Obrigada por ter me dado o dom da vida. Para sempre sua filha, Frances Bean Cobain”, escreveu a modelo no Instagram.

February 20th 2017. Happy Birthday. A post shared by Frances Bean Cobain (@space_witch666) on Feb 20, 2017 at 12:01am PST

Cobain se suicidou em casa, na cidade de Seattle, EUA, com um tiro na cabeça. Líder do movimento grunge, o músico se tornou ícone da cultura pop. Seu trabalho é aclamado até hoje, especialmente pelo disco Nevermind, lançado em 1991, um dos mais vendidos da história da música, com 30 milhões de cópias comercializadas.

Em suas letras, o músico expressava dor, raiva e falava abertamente sobre o sofrimento da depressão. O hit Smells Like Teen Spirit é um dos poucos hinos do rock, aclamado até por artistas de outros estilos, como Jay Z, que usou a canção como base para a produção da faixa Holy Grail, de 2013.