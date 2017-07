Filha de Jay-Z e Beyoncé estreia como rapper no CD do pai

A pequena Blue Ivy herdou o gosto pela música dos pais, Beyoncé e Jay-Z. Com 5 anos, a primogênita do casal Carter estreou como rapper em faixa bônus do novo álbum do pai, 4:44. A música Blue’s Freestyle/We Family fará parte da versão física do disco, lançado nos Estados Unidos nesta sexta-feira, e foi disponibilizada pelo site da revista E!.

A menina rima durante 45 segundo, no início da música. Um tanto enrolado — ela tem só cinco anos –, Blue Ivy canta: “Everything, everything is my only single thing / Everything I hear is my answer…I never hear that / I be in the posse / Never seen a ceiling in my whole life”. No entanto, a garota brilha no refrão, e honra o dom musical da família: “Boom shakalaka / Boom shakalaka / Everything in shaka / Everything in faka.”

Esta não é a primeira vez que Blue faz uma participação especial nas músicas dos pais. Em 2016, a menina já apareceu no clipe de Formation, de Beyoncé. O álbum 4:44 pode ser ouvido online exclusivamente no Tidal, plataforma de streaming de Jay-Z.

(com Estadão Conteúdo)