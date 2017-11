‘Fica comigo?’: William Bonner se declara para namorada em foto

William Bonner postou uma foto com a namorada Natasha Dantas no Instagram pela primeira vez. Na legenda, o âncora do Jornal Nacional se declarou para a fisioterapeuta: “Em algum momento, alguém muito só e ferido e triste com suas muitas perdas perguntou ‘Fica comigo?’, como se lesse o que os olhos do outro perguntavam. Como se pudesse existir alternativa àquilo que o Tempo havia roteirizado”.

O casal já foi fotografado em julho deste ano durante um passeio no bairro do Horto, no Rio de Janeiro. Depois de Fátima Bernardes assumir o namoro com o político Túlio Gadêlha, o âncora ainda foi visto com Natasha no espetáculo Ayrton Senna, O Musical no mês de setembro.

William Bonner foi casado durante 26 anos com Fátima Bernardes. Os dois anunciaram a separação em agosto de 2016. No último domingo, o âncora fez um vídeo ao vivo para os seus quase 2 milhões de seguidores no Instagram. A namorada estava ao seu lado durante a transmissão, mas preferiu não aparecer na câmera.