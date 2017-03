‘Feud: Bette and Joan’: a batalha das divas

Bette Davis e Joan Crawford, estrelas absolutas do cinema entre os anos 30 e 50, estavam em baixa quando aceitaram fazer um filme juntas em 1962. Dirigido por Robert Aldrich, O Que Terá Acontecido a Baby Jane? tornou-se em um clássico do cinema de suspense e terror. Nos bastidores, porém, a relação entre as duas atrizes foi tensa e conflituosa – e este é o tema de Feud: Bette and Joan, que estreia no Brasil no canal Fox One. Com Susan Sarandon e Jessica Lange nos papeis de Bette e Joan, a série de Ryan Murphy – o mesmo criador de American Crime Story, cuja excepcional primeira temporada dramatizou o julgamento de O.J. Simpson – retrata ainda a fauna vibrante que cercava as duas divas: o dono de estúdio, a colunista de fofoca, o diretor. A resenha de Mario Mendes – titular do blog #prontofalei – esmiúça os detalhes da série e do filme que a inspirou – e explica como Baby Jane abriu todo um novo campo de trabalho para atrizes da “melhor idade”.

