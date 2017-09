Festival Risadaria poderá captar R$ 5 milhões em patrocínio

O festival Risadaria recebeu aval do Ministério da Cultura para captar 5 milhões de reais através de incentivos fiscais.

A nona edição do evento, que acontecerá em 2018, ainda não possui datas ou atrações divulgadas, mas será divida em duas frentes: a de mostras, que contará com espetáculos e debates, e a exposição de artes, que tenta destacar o humor em diferentes plataformas, como televisão, rádio e fotografia.

Fundado em 2010, o festival já se tornou o maior de humor do país. Neste ano, contou com a apresentação de mais de 170 artistas, incluindo Fábio Porchat, Marco Luque e Carioca. Na edição de 2018, além das apresentações inéditas, o evento voltará com uma programação infantil gratuita.

O projeto foi aprovado pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) do Ministério da Cultura. Agora, a produção do festival deverá encontrar patrocinadores que queiram contribuir através de incentivos fiscais para a realização até o final deste ano.