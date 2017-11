Festival de Sundance traz três filmes brasileiros na competição

Divulgada nesta quarta-feira, a lista de selecionados para o próximo Festival de Sundance inclui três produções brasileiras. Na competição internacional de ficção estão Benzinho, de Gustavo Pizzi (de Riscado), e Ferrugem, de Aly Muritiba (Para a Minha Amada Morta, roteiro desenvolvido com recursos do próprio Sundance). Entre os documentários, The Cleaners, do alemão Moritz Riesewieck, é uma co-produção Alemanha-Brasil sobre as pessoas responsáveis por apagar conteúdo na internet, com critérios nem sempre muito claros. Os filmes americanos competem em categorias à parte.

Em Benzinho, Irene (Karine Telles, de Que Horas Ela Volta?) é uma mulher que se desdobra pela família — inclusive a irmã, vivida por Adriana Esteves — e que sofre quando o mais velho dos quatro filhos se muda para a Europa, onde pretende se dedicar ao handebol. Ferrugem também fala de dramas familiares, mostrando, pela ótica de um adolescente, a autoexposição na internet.

Este ano serão 110 títulos de 29 países. Entre os nomes de destaque estão três atores que migraram para trás das câmeras. Ethan Hawke (Dia de Treinamento, Boyhood) dirige Blaze, Paul Dano (Pequena Miss Sunshine, Sangue Negro) comanda Wildlife e Idris Alba (Círculo de Fogo, A Torre Negra) apresenta Yardie.

Idealizado pelo ator Robert Redford, o relevante evento do cinema independente movimenta a pequena Park City, no meio-oeste americano, entre 18 e 28 de janeiro.