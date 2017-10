Festival de música urbana chega ao Rio e São Paulo

A música das ruas ganhará novo espaço de expressão no Rio de Janeiro e em São Paulo, no festival TIM Music Urbanamente. O evento, fruto de uma parceria entre a operadora de celulares TIM e a Universal Music, contará com artistas de diversos lugares do Brasil, como Rael, Onze:20 e Haikaiss, Projota, Luccas Carlos e Clau.

A Fundição Progresso, reduto da cultura carioca na Lapa, receberá a primeira edição do festival, em 20 de outubro. Já em São Paulo, o evento será sediado no Audio, na Barra Funda, no dia 3 de dezembro. Além dos shows, o TIM Music Urbanamente será palco de batalhas de grafite e apresentações de street dance, realizadas sob a curadoria do coletivo Art Rua.

Os ingressos para o festival variam entre 50 e 100 reais, e já estão disponíveis para a edição do Rio no site oficial do evento. Idosos, professores da rede pública municipal e menores de 21 anos têm direito a meia-entrada. Ainda, o evento conta com a opção “meia entrada solidária”, que oferece desconto de 50% no valor do ingresso em troca de 1kg de alimento não perecível.