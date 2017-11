Ferrugem Rock Gourmet: a melhor cozinha de bar em Manaus

Thiago Sales de Santana, idealizador deste bar, é fascinado por botecos e costuma fazer circuitos boêmios nas cidades que visita. Do Rio de Janeiro, onde tem um apartamento, trouxe referências de respeito: o tradicionalíssimo Lamas, prestes a completar 150 anos, e o Cosmopolita, aberto em 1926 e berço do filé à oswaldo aranha. O clássico carioca, aliás, foi inspiração para uma das receitas do cardápio campeão. Em vez do bife alto, entra em cena a língua bovina coberta por alho frito e guarnecida de arroz, feijão-preto, farofa de ovo, salada e batata chips (R$ 23,00). Para petiscar, também fazem sucesso a porção de costela suína assada com mostarda e mel, servida com fatias de pão francês (R$ 32,50), e os cubos de filé-mignon com shimeji, entregues ao lado de couve frita e farofa de gengibre (R$ 37,00). As pedidas podem chegar à mesa acompanhadas de garrafas de cerveja Heineken e Original (R$ 12,00 cada uma). O bar mudou recentemente para uma loja maior, no mesmo conjunto comercial, e passou a abrir na parte da manhã, quando é possível pedir um x-caboquinho (R$ 8,00) com café coado (R$ 2,00). Para o almoço, o bife a cavalo vem com arroz, feijão, farofa, batata frita e salada (R$ 24,90). Avenida Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marché, loja 34, Dom Pedro, ☎ 98137-5497. 8h/2h (seg. e ter. até 0h; fecha dom.). Aberto em 2009.

2º lugar: Boteco do Jef

Shows de diferentes ritmos se alternam ao longo da semana, a partir das 21h30. Pode ser MPB, pagode, chorinho e até jazz — só o boi-bumbá tem dia certo, sempre às quintas. Líder nos pedidos, o filé metido a chique, que consiste em tiras de filé-mignon ao molho de gorgonzola, com batata noisette e pão (R$ 38,25), é a companhia ideal para as cervejas Brahma (R$ 9,00) e Itaipava (R$ 9,50). Para fomes maiores, o bem guardado traz flé de pirarucu recheado com creme de macaxeira, requeijão e camarão, acompanhado de geleia de cupuaçu e pimenta murupi (R$ 33,25). Rua Rio Javari, 800, Nossa Senhora das Graças, Vieiralves, ☎ 3347-7025 (250 lugares). 17h30/2h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2012.

3º lugar: Salomé

Franquia de uma rede paulista, com onze bares em seis estados, a unidade de Vieiralves mantém o público cativo com telões conectados em partidas de futebol e lutas de MMA. Petiscos como o camarão empanado ao molho tártaro (R$ 59,90 a porção) são escoltados pelas cervejas Original (R$ 12,90) e Brahma (R$ 9,90). A cachaça Salomé Ouro é base do drinque olhos negros, com morango, amora, limão e xarope de cranberry (R$ 24,90). Aos sábados, das 12h às 17h, tem feijoada com samba e pagode ao vivo, a R$ 35,00 por pessoa. Inaugurada em setembro, a unidade do Amazonas Shopping monta bufê de almoço com pratos regionais (R$ 61,90 o quilo). Rua Rio Amapá, 5, Vieiralves, ☎ 3348-8825 (165 lugares). 17h/2h30 (sáb. a partir 12h; dom. 15h/0h; fecha seg.); Amazonas Shopping, ☎ 98134-1878 (150 lugares). 10h/0h. Aberto em 2015.