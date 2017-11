Fernanda Torres cobra do Facebook ação contra ameaças à mãe

A atriz Fernanda Torres falou sobre as ameaças sofridas por sua mãe, Fernanda Montenegro, que se tornou alvo de comentários agressivos nas redes sociais, após publicar uma mensagem contra a censura artística. Convidada do programa Conversa com Bial desta quinta-feira, Fermamda Torres questionou o posicionamento de empresas de tecnologia, como o Facebook e o Google. “A internet e o Google vão continuar lavando as mãos?”, disse sobre a falta de posicionamento das redes diante de casos parecidos.

“Se você pagar um peitinho, a nudez no Facebook é totalmente vilanizada, mas pode postar metralhadora, ameaça de morte, xingar do que for que não fere ‘os padrões da comunidade’. Daqui a pouco, vão dizer que vão matar e vão matar…”, completou. ”O Facebook é um alienígena e está sendo usado para eleger o (Donald) Trump, por exemplo. A tecnologia chegou antes da legislação sobre ela”, comentou a atriz.

VEJA antecipou que a equipe de Fernanda Montenegro acionou o Facebook quando a atriz foi hostilizada. “Tomamos as providências conforme o regulamento do site. Mandamos prints das ameaças. A resposta que o Facebook nos deu foi que as pessoas não ultrapassaram nenhuma linha, não cometeram nenhum pecado ao usar palavras de morte. O Facebook nos orientou a bloquear esses usuários, que continuam na rede”, afirmou Carmen Mello, produtora de Fernanda Montenegro.