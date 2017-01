Fernanda Rodrigues relata tensão com doença do filho: ‘desespero’

A atriz Fernanda Rodrigues narrou para os seguidores de seu blog de maternidade Cheguei ao Mundo momentos tensos que viveu com a família durante uma viagem em Orlando, nos Estados Unidos. De acordo com Fernanda, seu filho Bento, de 10 meses, sentiu as mudanças climáticas da cidade e começou a tossir de forma estranha.

“Ele tossia com um barulho que parecia um cachorro latindo. Não era uma tosse normal, seca ou com secreção. A gente conhece tosse! Era uma coisa muito estranha, um barulho que parecia aquele macaquinho que a gente tinha quando era criança, Murph, quem lembra?”, conta. “Ele piorou, a tosse aumentou e de repente começou a faltar o ar. Ele respirava e o ar não vinha! Que desespero!”

Eles então correram para o hospital, onde o garoto chegou com coloração roxa. “Entrei desesperada com ele no colo enquanto o marido estacionava o carro. Não vinha uma palavra em inglês na minha cabeça! Um bloqueio de nervoso que nunca imaginei ser possível”, diz a atriz. Após ser acalmada por uma enfermeira, a família recebeu atendimento e o diagnóstico. “A médica já no início da conversa nos disse que ele tinha ‘Croup’. Eles nos explicaram o que seria o tal do Croup: uma inflamação nas vias respiratórias, que normalmente se dá por vírus. Isso gera uma dificuldade na laringe e traqueia de respirar.” Em português, a doença tem um nome parecido: crupe, ou laringotraqueobronquite.

Após dias de febre e tosse, Bento começou a se recuperar e a família adiou o retorno ao Brasil por uma semana. “Pra que ele ficasse bem pra viajar de avião”, conta. A atriz finaliza a publicação indicando que viagens devem ser feitas com seguro saúde e agências que possam ajudar em momentos parecidos com este.