Fernanda Montenegro será homenageada na Comic Con Experience

Aos 88 anos, a atriz Fernanda Montenegro foi anunciada nesta sexta-feira como convidada de honra da Comic Con Experience, grande festa do universo nerd que tomará o São Paulo Expo entre 7 e 10 de dezembro. A grande dama do teatro e da televisão brasileiras vai comemorar 66 anos de carreira no painel que mostrará as novas produções da Globo, programado para dia 8.

Os organizadores do evento soltaram a informação pelo Twitter. Além de dezenas de trabalhos marcantes na telinha, como as novelas Guerra dos Sexos, Cambalacho e Sassaricando, e incontáveis papéis no palco, Fernanda também tem um longo e respeitável currículo no cinema. Destaque para a adaptação da peça Eles Não Usam Black-Tie, Central do Brasil – pelo qual foi indicada ao Oscar -, e O Outro Lado da Rua – premiada no Festival de Tribeca, em Nova York.