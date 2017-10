Fernanda Lima explica por que decidiu se mudar para os EUA

Nesta semana, começaram a circular notícias de que Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert e os filhos se mudaram para Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. O novo endereço da família motivou uma onda de críticas nas redes sociais dos apresentadores.

Em um post de Rodrigo Hilbert no Instagram, na última sexta-feira, muitos internautas deixaram comentários sobre a possível decisão do casal de deixar o Brasil. A prática é cada vez mais comum em publicações recentes do casal.

Ontem foi dia de conexão com a @globosat e com uma turma muito bacana… Não sei se deu para perceber, mas a @tatawerneck me agarrou no final da festa! Valeu @pitty pela parceria nessa causa tão importante!! #conexãoglobosat @canalgnt #chegademachismo A post shared by Rodrigo Hilbert (@rodrigohilbert) on Sep 29, 2017 at 5:16pm PDT

Uma das críticas dizia: “Ué…para o país do Trump? Alguém avisa a Fernanda Lima que o país dos sonhos que ela defende é Venezuela”, escreveu o perfil @gibelao que também usou a hashtag #vivaahipocrisia.

Em resposta às críticas do seguidor, Fernanda Lima publicou um comentário defendendo os Estados Unidos, embora não tenha confirmado oficialmente a mudança: “O país dos sonhos que eu defendo é aquele em que meus filhos podem ir de metrô para escola, que podem andar sem medo pelas ruas, que podem se expressar livremente e que possam ter acesso a informação profunda e de qualidade para não falarem abobrinhas por aí. Um bom dia pra vc também”.

(Com Estadão Conteúdo)