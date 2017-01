Fernanda Gentil faz tatuagem em homenagem aos filhos

Fernanda Gentil homenageou os dois filhos em uma tatuagem que mostra o contorno de uma mulher abraçando uma criança. No Instagram, a jornalista explicou a imagem: “A mãe cuidando dos dois em um; manchinha do Gabriel e covinha do Lucas. Pra sempre na minha pele só porque no coração ainda não dá pra tatuar, mas quando der me avisem”.

A apresentadora é mãe de Lucas, 9 anos, e Gabriel, 1 ano. O mais novo é fruto do casamento de cinco anos com o ex-marido, Matheus Braga. Já Lucas, afilhado de Fernanda, perdeu a mãe com 1 ano de idade e, desde então, é criado pela apresentadora.