Fernanda Gentil apresentará o ‘Saia Justa’ temporariamente

Fernanda Gentil vai substituir Taís Araújo temporariamente no Saia Justa. A jornalista vai se juntar a Astrid Fontenelle, Mônica Martelli e Pitty a partir do dia 6 de dezembro e ficará no programa até o final do mês, segundo a assessoria de imprensa do canal GNT.

Em janeiro, Fernanda também estará na atração, como parte da programação especial de verão. Ela e as jornalistas Andréia Sadi, Leilane Neubarth e Ana Paula Araújo participarão, uma a cada semana, do programa, no lugar de Taís.

A atriz da Globo anunciou sua saída em setembro, afirmando que se dedicaria a outros projetos. Em seu lugar, entrará a cantora paraense Gaby Amarantos, que estreia em março. Em fevereiro, o Saia Justa entra de férias e terá alguns episódios passados reapresentados.