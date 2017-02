Rock in Rio anuncia Fergie, 5 Seconds of Summer e Ivete Sangalo

A cantora Fergie, que se tornou conhecida ao integrar o grupo The Black Eyed Peas, anunciou que vai se apresentar no Rock in Rio 2017. A americana confirmou sua participação no festival, que vai acontecer de 15 a 24 de setembro no Rio de Janeiro, em suas contas nas redes sociais, nesta segunda-feira.

catch me @rockinrio this summerrrrr BRAZIL here i come!! tix on sale april 6 🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/n71fs5FbIj — Fergie (@Fergie) February 6, 2017

“Venha me ver no Rock in Rio! Brasil, aqui vou eu. Ingressos à venda em 6 de abril”, escreveu Fergie na legenda de uma foto que confirma a presença da cantora no Rock in Rio, no dia 16 de setembro.

O festival confirmou a presença da artista e ainda anunciou novas atrações: 5 Seconds of Summer e Ivete Sangalo. Também nesta segunda, a organização do evento anunciou Lady Gaga como uma das atrações do dia 15 de setembro. Outros artistas que vão se apresentar no Rock in Rio são Maroon 5, Aerosmith, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers e Billy Idol.