Felipe Schaedler, do Banzeiro, é o chef do ano em Manaus

Em uma de suas últimas incursões pela Amazônia, Felipe Schaedler, de 31 anos, passou alguns dias na área conhecida como Cabeça do Cachorro, na fronteira com a Colômbia, ao lado de Bela Gil e Alex Atala. Fascinados pela floresta, os três desbravaram rios e tribos indígenas em busca de novas espécies e conhecimentos. Em outra aventura recente, guiou Claude Troisgros e seu braço-direito, o carismático João Batista Barbosa, durante um passeio de jet ski pelo Rio Negro. Com essa desenvoltura em percorrer a região, chega a surpreender que o catarinense só tenha desembarcado em Manaus há pouco mais de uma década. De lá para cá, foi eleito chef do ano por VEJA COMER & BEBER quatro vezes, o que inclui o troféu desta edição, entrou para o time dos grandes cozinheiros do país e envolveu toda a família em seus negócios gastronômicos. Além do Banzeiro e do novo Moquém do Banzeiro, igualmente laureados pelo júri deste ano, ele idealizou o Caboquinho, um fastfood de comida típica na praça de alimentação do Manauara Shopping. Os endereços têm em comum o fato de traduzirem a paixão do chef pela Amazônia e seu desejo de propagá-la. Resultado de uma pesquisa constante, a semente puxuri e a pobrevelho, planta semelhante à azedinha, por exemplo, aparecem nos cardápios ao lado de antigos conhecidos de Schaedler, como tambaqui, pirarucu, farinha de Uarini e cogumelos coletados por índios ianomâmis. “A lista de compras do Banzeiro e do Moquém é a mesma, mas é como se eu precisasse criar dois filhos de maneiras diferentes”, define. No primeiro, ele propõe receitas mais clássicas, algumas pertencentes à cozinha variada, enquanto no caçula exibe uma vertente mais autoral. Qualquer que seja o endereço, o cliente pode sentar-se à mesa preparado para se surpreender com a criatividade do cozinheiro. Leia aqui sobre os restaurantes Banzeiro e Moquém do Banzeiro.