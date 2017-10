Faustão é derrubado no palco do ‘Domingão’

O apresentador Fausto Silva caiu de joelhos no palco do Domingão do Faustão neste domingo.

Ele foi derrubado pela apresentadora Adriane Galisteu, que pulou sobre ele ao comemorar uma sequência de cinco notas dez em sua apresentação na Dança dos Famosos, na qual dançou country.

De imediato, a cena se tornou uma das mais comentadas do Twitter. Veja o vídeo abaixo:

O dia em que Galisteu tombou Fausto Silva haha chorei #Faustão pic.twitter.com/iGEROhUeh3 — Felipe F1 (@cafet4o) October 8, 2017

Galisteu e o dançarino Marcus Lobo, que faz dupla com ela no concurso de dança, ajudaram Faustão a se levantar. E depois correram para continuar a comemoração com os colegas do programa, como a atriz Mariana Xavier.

Faustão recordou uma outra queda em seu programa, nos anos 1990, no quadro Sexolândia, que não é mais exibido. Há cenas desse momento no YouTube. Abaixo, a cena relembrada pelo Videoshow: