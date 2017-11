Faustão causa controvérsia ao exibir cenas sexuais de cachorros

Mesmo com o sucesso da atração “Dança dos Famosos”, o “Domingão do Faustão” não deixou de recorrer ao recurso das “videocassetadas”. Entre os clipes da semana, Faustão mostrou um cachorro estimulando os próprios órgãos sexuais. Em outro vídeo, um cão de grande porte tenta forçar o cruzamento com um de pequeno porte.

Incomodados com o caráter explícito das imagens, alguns espectadores manifestaram desconforto no Twitter. Outros acharam graça. O programa da TV Globo, exibido a partir de 19h, tem classificação indicativa livre conferida pelo Ministério da Justiça.

Veja, abaixo, alguns comentários:

domingo à noite programa do faustão passa um cachorro se masturbando nas vídeo cassetadas é isto a tv chega ao seu limite — Emma 🦇 (@satangirlf) November 12, 2017

TEM UM CACHORRO SE MASTURBANDO AO VIVO NO FAUSTÃO O PROGRAMA DA FAMÍLIA BRASILEIRA #VIDEOCASSETADAS #FAMILIABRASILEIRA — bença tia (@vitorinobueno) November 12, 2017

O FAUSTAO TA LOUCO ELE TA BOTANDO CACHORRO CRUZANDO NO HORÁRIO NOBRE — erika (@eri_crf) November 12, 2017

Sério que eu vi um cachorro (de verdade) se masturbando, no #Domingão do Faustão?! Essa TV brasileira… — VERBALIZANDO✏ (@ty88oth) November 12, 2017