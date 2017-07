Fátima se emociona ao reencontrar vítima de tragédia do Bumba

Fátima Bernardes se emocionou nesta sexta-feira, no programa Encontro, ao rever Laura Beatriz. A jovem, hoje com 15 anos, tinha 8 quando foi entrevistada pela apresentadora no Jornal Nacional após a tragédia do Morro do Bumba, em Niterói, no Rio de Janeiro.

“Nossa, Laura, você está uma moça tão bonita”, exclamou Fátima antes de iniciar a conversa. “Deixa eu ver se consigo fôlego para contar. Uma das últimas coberturas que eu fiz pelo JN fora do estúdio, foi o desmoronamento do Morro do Bumba. Era muita tristeza. Lembro até hoje. Ela era uma menininha e conversou comigo”, conta.

Na ocasião, Laura Beatriz perdeu seis familiares: quatro primos, a avó e a tia. Segundo Fátima, a entrevistada chamou sua atenção por levar o nome de suas duas filhas. Atualmente, a jovem assume que a vida está melhor. “Eu e minha mãe ganhamos um apartamento. Estou fazendo uma escola técnica”, conta, antes de dizer que planeja ser veterinária ou engenheira civil.

Confira vídeos da conversa neste link.