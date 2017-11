Fátima Bernardes surge com novo namorado em shopping do Rio

A fila andou para Fátima Bernardes. A apresentadora do Encontro foi fotografada nesta quinta-feira com o novo namorado no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Nas imagens, o casal aparece conversando, rindo e andando pelo shopping de mãos dadas.

O rapaz seria Túlio Gadêlha, de 29 anos. Formado em Direito, foi candidato a Deputado Federal por Pernambuco pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) nas eleições de 2014, mas obteve apenas 3.495 votos, não sendo eleito.

Gadêlha é bastante ativo nas redes sociais, que usa principalmente para falar de política. Na descrição de seu perfil no Facebook, por exemplo, pede eleições diretas. Em outras postagens, também deixa bem claro ser contrário a Michel Temer, com o uso da hashtag #ForaTemer.

Com o flagra nesta quinta, os fãs perceberam que o rapaz já havia aparecido em público com a jornalista antes. Em uma foto publicada por Fátima em seu perfil no Instagram em 24 de setembro, ela aparece ao lado de Gadêlha enquanto parabeniza o elenco do musical Cantando na Chuva.

Parabéns @claudiarreal , @jarbashomemdemello e todo o elenco de #cantandonachuva. Foi uma noite linda. A post shared by Fátima Bernardes (@fatimabernardes) on Sep 24, 2017 at 8:35am PDT

Gadelha é o primeiro namorado que Fátima Bernardes assumiu desde o anúncio da separação de William Bonner, em setembro do ano passado. Os jornalistas foram casados por 26 anos e são pais dos trigêmeos Laura, Beatriz e Vinícius. Bonner também já seguiu em frente: namora a fisioterapeuta Natasha Dantas.