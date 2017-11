Fátima Bernardes e namorado fazem declarações mútuas no Instagram

Fátima Bernardes está, como diria Valesca Popozuda, pedalando na cara das inimigas. Depois de assumir o romance com o recifense Túlio Gadêlha, candidato a deputado federal pelo PDT-PE nas últimas eleições, a apresentadora fez uma declaração pública para o namorado, no Instagram. E isso depois de ser alvo de uma declaração do próprio.

À meia-noite deste domingo, Túlio, que no campo para se definir no Instagram afirma que “As melhores coisas da vida… não são coisas”, publicou uma foto dos dois abraçadinhos. Ele legendou com versos do cantor e compositor pernambucano Zé Manoel: “… e o meu caminho vai ser teu caminho / Encontraremos a felicidade”.

Na manhã desta segunda-feira, Fátima respondeu com uma foto em que ela e Túlio aparecem de costas, pedalando, no mesmo espaço verde onde se encontraram neste fim de semana.

A apresentadora legendou a imagem com versos de outra canção, uma composição de Lô e Márcio Borges gravada por Milton Nascimento: “…quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer”.

