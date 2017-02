Fátima Bernardes, a musa do Carnaval… na internet

Fátima Bernardes não precisou de um carro alegórico temático ou um samba-enredo em sua homenagem para chamar a atenção dos carnavalescos… digitais. No Twitter, o nome da apresentadora, que acompanhou os dois dias de desfiles no Rio de Janeiro ao vivo pela Globo, foi um dos mais comentados. A popularidade levou Fátima a entrar para o Trending Topics da rede social em ambas as noites.

Neste domingo, além de ser elogiada pelo vestido preto justinho, Fátima virou piada por sua reação à alegoria da União da Ilha, que entalou no fim da avenida e, em uma manobra apertada, chegou a encostar no estúdio da Globo. “Vai bater, vai bater, bateu!”, disse Fátima enquanto assistia de perto o quase-acidente.

Confira alguns dos comentários relacionados à Fátima, a musa da internet:

quero a fatima bernardes narrando a formula um podem tirar o galvão. #globeleza pic.twitter.com/5FIBm5XmUN — Gui (@Aguinaldinho) February 28, 2017

Gente, a Fátima Bernardes maravilhosa desde ontem com esses looks, makes e penteados. Não pude deixar de vir aqui comentar… — Thata Araujo (@euthaynaaraujo) February 28, 2017