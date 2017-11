Fãs de Anitta acusam cantora P!nk de plágio em novo clipe

A cantora P!nk divulgou o clipe da sua nova música, Beautiful Trauma, nesta segunda-feira, e ao longo da semana tem causado um mal-estar entre os fãs brasileiros. Para muitos, o vídeo é parecidíssimo, para dizer o mínimo, com o da canção Essa Mina É Louca, de Anitta, de janeiro de 2016. Com participação especial de Channing Tatum, a produção da americana é inspirada nos filmes dos anos 1940 — e, de fato, apresenta muitas semelhanças com o da brasileira.

Procurada por VEJA, Anitta não quis comentar a polêmica.

Os dois clipes têm cenários monocromáticos, em que P!nk e Anitta dançam enquanto cuidam das tarefas de casa, cobertas por vestidos rodados. As duas protagonistas zelam pelos maridos até o clímax da história: prendem o homem com a ajuda de outra mulher. Nessa cena, Essa Mina É Louca contou com a participação especial de Isis Valverde e Beautiful Trauma, da atriz Nikki Tuazon.

Além das semelhanças na história, os vídeos apresentam similaridades na estética. As produções contam com figurinos e cenários coloridos e fontes em amarelo que lembram a aparência de títulos e créditos de filmes.