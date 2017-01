Famosos rebatem crítica de Trump a Meryl: ‘Foque no seu trabalho’

Meryl Streep contou com alguns defensores de peso no embate com o presidente eleito dos EUA Donald Trump. Ellen DeGeneres e J.K. Rowling foram algumas das personalidades que se posicionaram ao lado da atriz, após o magnata escrever no Twitter: “Meryl Streep, uma das mais superestimadas atrizes de Hollywood, não me conhece mas me atacou na noite de ontem no Globo de Ouro”.

“Nunca houve ninguém como Meryl Streep. Eu a amo”, escreveu no Twitter Ellen DeGeneres, apresentadora do The Ellen Show. Já a comediante Margaret Cho respondeu diretamente ao republicano: “Não comece a falar para lendas o que elas podem ou não fazer. A palavra do dia é TRABALHO. Foque no seu TRABALHO”, e também aproveitou para alfinetar “superestimado é uma palavra só”, uma vez que o presidente a escreveu separada.

So overrated is one word. Don't start telling legends what they can and cannot do. The word for today is JOB. Focus on your JOB. pic.twitter.com/W5MU7cEcMt — Margaret Cho (@margaretcho) January 9, 2017

Ainda, uma fã de J.K. Rowling alertou a autora e roteirista: “Da próxima vez, ele vai chamar você de superestimada”. Em resposta, a escritora de Harry Potter afirmou: “Nunca esqueça que a boa opinião de algumas pessoas ofende mais que seus insultos!”.

Never forget that some people's good opinion would be more insulting than their abuse! pic.twitter.com/XYRCHTijQz — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 9, 2017

Meryl Streep criticou o comportamento e ideias de Donald Trump em seu discurso no Globo de Ouro, apresentado no último domingo. Diversos outras celebridades, como Hugh Laurie e Claire Foy, também alfinetaram o republicano em seus momentos de agradecimento. Dentre as críticas, a atriz lembrou quando o presidente satirizou um repórter com deficiência do The New York Times.