Família quer enquadrar quem viralizar foto de Arlindo Cruz

Uma foto do sambista Arlindo Cruz, internado há quase sete meses em decorrência de um AVC hemorrágico sofrido em 17 de março, levou a família do músico à delegacia, nesta segunda-feira. A mulher, Barbara Cruz, a Babi, e o filho Arlindinho prestaram queixa contra a viralização da imagem. O objetivo é que não apenas quem vazou, mas também quem compartilhe a imagem tenha de responder à polícia.

“Não vai ficar impune. Quem cometeu o crime vai ter que pagar, estamos aqui pra honrar e exaltar o nome de nossa família. Quem postar, compartilhar ou algo do tipo estará comento um crime virtual contra nós ! Te amo minha, Guerreira”, escreveu Arlindinho no Instagram, ao lado de uma foto da mãe diante de uma delegacia no Rio.

Arlindo Cruz está internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com a família, o sambista reage bem a estímulos, mas segue sem previsão de alta.

Em outro post no Instagram, este no perfil do próprio Arlindo, que é administrado por parentes, os familiares pedem “respeito”, numa reação a rumores sobre o estado de saúde do músico que andaram circulando nas redes sociais. “Todos sabemos da luta que nosso herói está enfrentando em sua lenta e próspera recuperação, porém, existem indivíduos que não cansam em disseminar comentários maldosos e mentirosos sobre o nosso Arlindão”, diz o texto. “Mediante os últimos acontecimentos, pedimos mais uma vez respeito aos verdadeiros fãs e nós, membros de sua família. Vamos orar e torcer por sua rápida recuperação, com vibrações de amor e positividade.”

