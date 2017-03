Fábio Porchat planeja casamento para fim de 2017

No Programa do Porchat da madrugada da sexta-feira, 10, Fábio fez uma brincadeira com Paulo Vieira: o repórter viu o apresentador com um homem na cama e ficou desesperado. Ao final da pegadinha, Fábio apontou para sua namorada, que também estava no quarto: “A gente vai casar, Paulo” — e essa parte não é uma brincadeira.

Fábio e Nataly Mega estão juntos desde 2015. Ela era produtora do Porta dos Fundos, grupo de humor do qual ele é sócio. A cerimônia será realizada no final do segundo semestre, assim que Porchat encerrar a atual temporada de seu talk-show.

Nas últimas férias do apresentador, os dois viajaram juntos pelo mundo. Ele postou diversas fotos com a namorada e se declarou: “Faça isso um dia, ache a pessoa perfeita e viaje pelo mundo! Te amo, Nataly Mega e obrigado por me aguentar!”

(Com Estadão Conteúdo)