Fabiana Karla vive taxista desinibida em ‘Altas Expectativas’

Fabiana Karla empresta seu carisma à taxista bem-humorada e desbocada de Altas Expectativas, filme de Álvaro Campos e Pedro Antônio que estreia no dia 30 de novembro. No vídeo acima, que pode ser conferido em primeira mão no site de VEJA, a atriz recebe em seu carro o protagonista do filme, Décio (Gigante Leo). Sem papas na língua, começa a contar histórias sobre a sua vida.

O longa conta a história de um treinador de cavalos que trabalha no Jockey Club Brasileiro. Ele tenta superar os problemas de autoestima causados por sua altura para conquistar Lena (Camila Márdila), dona do café do Jockey. Para piorar sua situação, Décio ainda precisa disputar Lena com o playboy Flávio (Milhem Cortaz).

A produção estreou no Festival de Montreal, no Canadá e recebeu Menção Honrosa na Mostra Geração do Festival do Rio. A história do filme foi inspirada pela relação de Gigante Leo com sua mulher, Carol.