Fabiana Karla é assaltada em praia do Recife

Fabiana Karla passou por mais um episódio violento. Desta vez, a atriz foi assaltada na praia de Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, no Recife. Ela usou as redes sociais para relatar o ocorrido. “Fui vítima de outra violência e acho que foi mais traumática ainda, pois a arma estava apontada para minha filha e o namorado dela, e eu não conseguia fazer nada”, conta.

Na praia, a atriz publicava vídeos no Instagram, quando foi interrompida por um homem que levou seu iPhone 7 e também os aparelhos da filha e do namorado da filha. “Eu estava cantando que a paz invadiu meu coração. Mas só que levaram a minha paz e o meu celular também.” Em seguida, Fabiana publicou outro vídeo celebrando a ação dos policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, que recuperaram seu telefone. Segundo a assessoria da atriz, todos passam bem.

Fabiana, que vive no Rio, foi ao Recife passar o Dia das Mães com a família. “Estou ouvindo, já faz tempo, as pessoas ao meu redor perguntando se eu vou andar com seguranças, se eu vou mudar para o Uruguai – país do meu marido, onde eu posso andar sem medo. Não. Não vou abandonar meu país e nem vou me aprisionar mais ainda”, escreveu a atriz, que afirma andar de carro blindado e viver em um seguro condomínio fechado.

Em 2015, Fabiana teve o carro atingido por tiros em Niterói, no Rio de Janeiro, após pegar uma rota desconhecida por causa de um aplicativo de GPS. Ela estava acompanhada do marido e da mãe, e todos saíram sem ferimentos da situação.

Confira abaixo o desabafo da atriz: