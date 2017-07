Ex-vocalista da banda Twister canta no metrô de São Paulo

O ex-vocalista da boy band Twister — sucesso dos anos 2000, com músicas como 40 graus e Perdi Você — foi filmado tocando no metrô de São Paulo. Sander Mecca está em carreira solo e lançou no ano passado o clipe da música O Dia de São Nunca, que contou com participação de Zeca Baleiro.

O vídeo foi postado por um usuário do Instagram e recebeu comentários do próprio artista. “Arte em qualquer parte”, comentou ele, que ainda aproveitou o espaço para se promover: “Estou também no Spotify! Quem quiser conhecer mais meu som atual, pode buscar!”.

A banda Twister foi formada em 1999 e acabou em 2003, ano em que Sander foi preso, aos 19 anos, por porte de drogas, ficando um ano e nove meses em reclusão.